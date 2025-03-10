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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة.
ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.
المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعوديةوسبق أن وصل إلى جدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.