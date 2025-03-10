شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية

العلاقات السعودية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة.ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.وسبق أن وصل إلى جدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.كما كان في استقباله معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني.