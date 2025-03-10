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عاجل.. وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جدة.
ويأتي وصوله في إطار المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة.

المحادثات الأمريكية الأوكرانية في

وسبق أن وصل إلى جدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

العلاقات السعودية الأوكرانية

كما كان في استقباله معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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