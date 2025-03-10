السعودية | نائب مدير عام مكافحة المخدرات يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ (68) للجنة المخدرات المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجمهورية النمسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس نائب مدير عام مكافحة المخدرات اللواء حمد بن محمد العمّاري، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ (68) للجنة المخدرات المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجمهورية النمسا.

وأبرز اللواء العمّاري، خلال الاجتماع جهود المملكة في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، ودور الجهات الأمنية والرقابية في التصدي لهذه الآفة، وأهمية تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية لحماية أفراد المجتمع، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

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