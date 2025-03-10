السعودية | “الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين في موريتانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بموريتانيا في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك 1446هـ، مأدبة إفطار في العاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1446هـ.

وشهد الإفطار حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، والملحق الديني بالسفارة الشيخ الدكتور فهيد الرويس, والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور بيت الله ولد أحمد لسود, ومعالي رئيس فريق الصداقة البرلماني السعودي الموريتاني أحمدي حمادي, والأمين العام لرابطة علماء موريتانيا الشيخ ولد صالح.

يذكر أن تفطير الصائمين في الجمهورية الموريتانية الإسلامية يأتي ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، ويستمر طيلة أيام شهر رمضان، ويستفيد منه قرابة الـ ٦ الآف مستفيد في موريتانيا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط