شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بمخالفة التخييم في محمية الملك عبد العزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل

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الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبد العزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.وتمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة مكة المكرمة من القبض على المواطن محمد مسعد المطيري، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية شوزن وبندقية هوائية، و(985) ذخيرة متنوعة، و(38) كائنًا فطريًا مصيدًا، وأُوقِف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى الجهة المختصة.وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة (1,500) ريال، وعقوبة صيد الضب دون ترخيص غرامة (3,000) ريال.وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.