شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية 5.0 ملم.. اعرف بالأرقام كميات هطول الأمطار بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في السعودية

الطقس في مناطق السعودية

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منطقة الجوف سجلت أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (13.4) ملم في محمية الملك سلمان.ويأتي ذلك ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّل مطار الجوف بسكاكا (5.8) ملم، وسكاكا (4.6) ملم، ودومة الجندل (4.2) ملم.حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (29) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف).ولفت إلى تسجيل منطقة عسير (5.9) ملم في تثليث، و(0.5) ملم في النماص.وسجلت الشرقية (5.0) ملم في حرس حدود مريخة براس تنورة، و(4.1) ملم في سلوى بالعديد، و(3.6) ملم في راس تنورة، فيما سجّلت الحدود الشمالية (4.3) ملم في مطار عرعر.وسجلت منطقة تبوك (1.6) ملم في تبوك، و(1.5) ملم في مطار تبوك، و(1.2) ملم في بئر بن هرماس بتبوك، و(0.6) ملم في كلٍ من القليبة بتيماء، وحرس حدود حالة عمار بتبوك.أما محافظة الدوادمي بالرياض سجلت (0.6) ملم في الحفيرة، و(0.5) ملم في السر.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية.

وأشار إلى أن الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

طقس الرياض

وكان نبه المركز الوطني، من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج.

وذكر أنها ستستمر حتى الساعة 3 عصرًا على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.