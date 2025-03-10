شكرا لقرائتكم خبر عن استقبله نائب أمير مكة.. وصول الرئيس الأوكراني إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - وصل إلى جدة اليوم، الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.كما كان في استقباله معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني.وكذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.