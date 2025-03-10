شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور عدة مسؤولين.. سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية البحرينية

الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، السفير نايف بن بندر السديري مأدبة إفطار بمقر السفارةبمناسبة شهر رمضان المبارك.وجاء ذلك بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء تحرير الصحف، وقدم لهم التهنئة بالشهر الفضيل.وفي الشهر الماضي تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله-، في احتفال جرى في قصر الصخير، أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، سعادة الأستاذ/ نايف بن بندر السديري.وقد تبادل حضرة صاحب الجلالة مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة.وأشاد حفظه الله بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونمو في مختلف المجالات، متمنيًا جلالته له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.