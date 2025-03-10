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شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور عدة مسؤولين.. سفير خادم الحرمين لدى البحرين يقيم مأدبة إفطار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، السفير نايف بن بندر السديري مأدبة إفطار بمقر السفارة
بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وجاء ذلك بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء تحرير الصحف، وقدم لهم التهنئة بالشهر الفضيل.
وقد تبادل حضرة صاحب الجلالة مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة.
وأشاد حفظه الله بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونمو في مختلف المجالات، متمنيًا جلالته له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.
بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وجاء ذلك بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء تحرير الصحف، وقدم لهم التهنئة بالشهر الفضيل.
العلاقات السعودية البحرينيةوفي الشهر الماضي تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله-، في احتفال جرى في قصر الصخير، أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، سعادة الأستاذ/ نايف بن بندر السديري.
وقد تبادل حضرة صاحب الجلالة مع سعادة السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة.
وأشاد حفظه الله بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تقدم ونمو في مختلف المجالات، متمنيًا جلالته له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.