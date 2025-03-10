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الرئيس الأوكراني يصل إلى مطار جدة

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الرياض - علي القحطاني - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مطار جدة في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وكان زيلينسكي قد أكد في تصريحات له أمس أن بلاده مهتمة أكثر بالسلام، مشيرا إلى سيلتقي بصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسيكون عقب هذا اللقاء مباحثات مع الجانب الأميركي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يجري زيارة إلى جدة لمناقشة إمكانية تحقيق السلام مع مسؤولين أوكرانيين.

وتستمر الزيارة يومين ، لدفع هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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