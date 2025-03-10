شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الأوكراني يصل إلى مطار جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مطار جدة في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وكان زيلينسكي قد أكد في تصريحات له أمس أن بلاده مهتمة أكثر بالسلام، مشيرا إلى سيلتقي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسيكون عقب هذا اللقاء مباحثات مع الجانب الأميركي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يجري زيارة إلى جدة لمناقشة إمكانية تحقيق السلام مع مسؤولين أوكرانيين.

وتستمر الزيارة يومين ، لدفع هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أقرأ أيضا