شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط 5 وافدين لمخالفة نظام جرائم الإتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص (5) وافدين من الجنسية اليمنية لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلالهم أطفالًا ونساءً من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، ونُسق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهم.