شكرا لمتابعة خبر عن عائشة كاي: أنا سعودية خالصة ولست كندية أبي من أشيقر وجدتي من القصيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الممثلة عائشة كاي فخرها بجذورها السعودية، موضحة أن والدها من أشيقر وجدتها من القصيم، ومشددة على أنها سعودية خالصة وليست كندية.

وأشارت في تصريحاتها عبر برنامج “على الطريق”، إلى أن الإعلام يصنفها أحيانًا ككندية، لكنها تفضل أن تُعرف كممثلة سعودية.

عائشة كاي انتقلت إلى كندا في عام 2013 لدراسة ابنها، وخلال إقامتها هناك، شاركت في بعض الأفلام القصيرة والطويلة، وتمكنت من الانضمام إلى نقابة الممثلين الكندية. ومع ذلك، تؤكد أنها سعودية خالصة.

ومؤخرًا، لفتت الأنظار بأدائها المميز في المسلسل السعودي “شارع الأعشى”، الذي يُعرض خلال موسم دراما رمضان 2025. وقد أشاد متابعون سعوديون وعرب بأدائها في هذا العمل.

عائشة كاي، الحاصلة على درجة الماجستير في الكتابة، تُعتبر أول ممثلة سعودية تنضم إلى نقابة الممثلين الكندية، وقد ذكرت أن المهرجانات السينمائية سهّلت عليها مشقة السفر بين كندا والسعودية، مما أتاح لها المشاركة في أعمال فنية متنوعة.

يُذكر أن عائشة نشأت في السعودية قبل انتقالها إلى كندا، حيث درست التمثيل في فانكوفر، وأصبحت عضوًا في نقابة الممثلين الكندية، ورغم إقامتها في كندا، تظل فخورة بجذورها السعودية وتحرص على تمثيل بلدها في المحافل الفنية.

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