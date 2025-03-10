شكرا لمتابعة خبر عن العيادة: الإقبال على قطار الرياض منقطع النظير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الخبير في هندسة النقل والمرور المهندس بدر العيادة، كيف ساهم قطار الرياض في التخفيف من الازدحام المروري.

وقال العيادة خلال استضافته ببرنامج “مخيال”: “من الملاحظات لي وللكثيرين أقول أن الإقبال على قطار الرياض منقطع النظير، لأن نوعية المشروع متميز جداً، من ناحية القطارات والمحطات وسهولة الاستخدام والدخول والخروج”.

وتابع: “لذلك تجد الناس مبسوطين به لدرجة أنهم تركوا سياراتهم من أجل استخدامه، لكن مشكلة الرياض تتمثل في وجود عدد كبير من السيارات، لكن مع استخدام الناس أكثر للقطارات سيؤثر بشكل كبير على الازدحام”.

وأضاف: “الحافلات الطويلة الآن تؤثر على الزحام المروري، ومن المفترض الاكتفاء بحافلات صغيرة والتعويض عنها بالتردد أكثر، فالحافلة الصغيرة حركتها أسهل”.

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