شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن طلال يزور أخيه الأمير الوليد خلال الشهر الفضيل.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال، زيارته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير الوليد، خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر الأمير خالد عددًا من الصور التي جمعته بكبير الأعضاء الذهبيين بنادي الهلال، الأمير الوليد في منزله، حيث تبادلا الأحاديث معًا.

وكان الأمير خالد قد عبر عن استيائه الشديد، بعد هجوم بعض الإعلاميين على سمو الأمير الوليد، بعد الدعم الكبير الذي قدمه للنادي، مشيرًا أن تلك القلة من الإعلاميين، لا يبحثون سوى عن الترند فقط.

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