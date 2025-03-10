شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة معتمر مصري تعرض لجلطة في مستشفى النور التخصصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 64 عامًا، تعرض لجلطة قلبية حادة، وذلك عبر تدخل طبي عاجل في أقل من 8 دقائق.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المعتمر وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في الصدر وشُخصت حالته بجلطة حادة في الشرايين التاجية وجرى تحويله بشكل عاجل إلى معمل القسطرة وبفضل الله ثم بسرعة استجابة الفريق الطبي تم إجراء قسطرة قلبية عاجلة وتركيب دعامة للشريان المسؤول عن الجلطة في وقت قياسي، وتركيب دعامة لإعادة تدفق الدم إلى القلب مما أسهم في استقرار حالة المريض وإنقاذ حياته وتكللت العملية بالنجاح.

وأضاف أن مركز القلب بالمستشفى مجهز بكافة المعدات للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة، والفرق الطبية مؤهلة وملتزمة بتقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير لضيوف الرحمن وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.