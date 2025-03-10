شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تعزز الرقابة الميدانية لرفع مستوى الامتثال لدى المنشآت خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة محافظة جدة تنفيذ خطة الرقابة الموسمية لشهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية والتجارية، لضمان سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية، بما يتماشى مع تزايد الإقبال على الأسواق خلال الشهر الفضيل.

وتشمل الجولات الرقابية، المنشآت في مختلف المواقع الحيوية، مثل الواجهات البحرية، الطرق والمحاور الرئيسة، والمراكز التجارية، بالإضافة إلى المنشآت التي تشهد نشاطًا مكثفًا خلال رمضان، ومنها استراحات الأسماك، ومحال بيع الألبان والعصائر، التمور والحلويات والمكسرات، الملاحم والمطابخ، ومحال بيع الدواجن والخضار.

وضاعفت الأمانة جهودها الميدانية لتعقب الباعة الجائلين، وإزالة البسطات العشوائية، التي تنتشر خلال شهر رمضان، إذ تعمل الفرق الميدانية على رصد مواقعها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال مخالفات البيع العشوائي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة استمرار دورها في تعزيز التوعية بأهمية الامتثال للأنظمة البلدية، وضمان بيئة صحية وآمنة للسكان والزوار.

وتجدد أمانة جدة دعوتها للسكان والزوار للإبلاغ عن أي مخالفات بلدية من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940، مؤكدةً استمرار جهودها لرفع مستوى امتثال المنشآت، وضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.