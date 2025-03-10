شكرا لقرائتكم خبر مجموعة دله الصحية تسجل قفزة في الأرباح بنسبة 31% لتبلغ 471 مليون ريال خلال عام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد الإعلان عن نتائج مالية استثنائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، صرّح م. طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بأن أداء الشركة خلال عام 2024 يستكمل مسيرة النمو المستندة دائماً إلى الالتزام بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمراجعين وتحقيق القيمة للمساهمين، مشيراً إلى أن معدّل النمو السنوي المركّب لإيرادات المجموعة خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ 25%، مما يعكس بشكل جليّ نجاح خطط التوسع الاستراتيجي والاستثمارات المستمرة في التقنيات الطبية المتقدمة، بالإضافة إلى قدرة الشركة على مواكبة الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي.

وأكّد م. القصبي أن العام 2024 شهد تحقيق نمو قوي عبر مختلف المؤشرات المالية بدعم من توسعة أعمال الشركة، وحرصها على تعزيز كفاءة الأداء، والنمو المستمر لأعداد المراجعين والحصة السوقية، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%، والربح الإجمالي بنسبة 12% وصافي الربح بنسبة 31% بالمقارنة مع العام 2023. وأضاف م. القصبي بأنه من المؤشرات الإيجابية التي حققتها الشركة على مستوى السنة هو بلوغ التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 678 مليون ريال مقابل 625 مليون ريال في العام الماضي، وهو ما يكفي لتمويل إضافات الأصول وتوزيعات الأرباح وسداد أعباء التمويل وتحقيق فائض.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق نمو في الإيرادات خلال السنة المالية 2024 بنسبة 9% لتصل إلى 3,206 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,943 مليون ريال سعودي في العام السابق، مدفوعة بزيادة الطاقة التشغيلية وتعزيز كفاءة الأداء والنمو المستمر لأعداد مراجعي مستشفيات الشركة، حيث ارتفعت أعداد المراجعين بنسبة 4% على مستوى مراجعي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ وبنسبة 3% على مستوى مرضى التنويم وباتت الشركة تستقبل أكثر من 2.8 مليون زيارة في مستشفياتها سنويّاً.

هذا وتشمل العوامل التي ساهمت في ارتفاع إيرادات الشركة السنوية النمو المستمر في تقديم الإجراءات الطبية المتقدمة في مستشفيات المجموعة. وأتت المساهمات الإيجابية كذلك من افتتاح مشروع توسعة مستشفى دله نمار في عام 2024 الذي يضم مبنًى مخصصًا للعيادات يشمل 150 عيادة من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى افتتاح عيادات دله في حي اليرموك بالرياض، ونمو أعداد الزيارات والتنويم في مركز مكة الطبي نتيجة لزيادة الطلب على الخدمات الصحية في منطقة مكة المكرمة، لا سيما خلال موسمي الحج والعمرة.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 12% على أساس سنوي متجاوزا نسبة زيادة الإيرادات، ليصل إلى 1,207 ملايين ريال سعودي بالمقارنة مع 1,079 مليون ريال سعودي في العام السابق، ما أدى إلى بلوغ هامش الربح الإجمالي 38% مقابل 37% في العام الماضي.كما ارتفع الربح قبل مصاريف التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 751 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 630 مليون ريال سعودي في العام السابق، ما رفع هامش الربح قبل مصاريف التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء السنوي إلى 23% مقابل 21% في العام الماضي.

أما صافي الربح فقد قفز بنسبة 31% ليصل إلى 471 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 360 مليون ريال سعودي في العام السابق، بزيادة قدرها 111 مليون ريال سعودي. ووصل هامش صافي الربح السنوي إلى 15% مقابل 13% في العام الماضي، وبذلك قفزت ربحية السهم بنسبة 31% لتصل إلى 4.83 ريال للسهم بالمقارنة مع 3.70 ريال للسهم في العام السابق. ويعزى ارتفاع صافي الربح إلى عوامل رئيسية وهي ارتفاع الإيرادات، وتحسين كفاءة الانفاق، وتحسن أداء الشركات الزميلة.

وبالنسبة للأداء الفصلي للربع الرابع من عام 2024 والذي شهد انخفاضا في الايرادات وصافي الربح العائد لمساهمي الشركة مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي، فقد تراجعت إيرادات المجموعة بمبلغ ٣٩ مليون ريال خلال الربع الرابع بتأثير رئيسي من استثمار المجموعة في شركة درع الرعاية القابضة التي شهدت انخفاضا في إيراداتها في الربع الرابع بسبب تسويات مع شركات التأمين، وهي تأثيرات غير متكررة جزئيًا.

وكذلك عادت إيرادات مركز مكة الطبي في الربع الرابع إلى المستوى الفصلي الطبيعي بعد بلوغ الذروة أثناء موسم الحج والذي وافق هذا العام الربعين الثاني والثالث من السنة المالية. وفي المقابل، حققت باقي شركات المجموعة في الربع الرابع نموًا صحيًا في الإيرادات، ما انعكس على زيادة أرباح تلك الشركات للربع الرابع بمبلغ 21 مليون ريال سعودي.

ويأتي هذا الزخم القوي في الأداء المالي مدفوعاً باستراتيجية التوسع والنمو التي تعتمدها الشركة، واستثمارها بشكل مستمر في البنية التحتية الصحية المتقدمة، والتزامها بتعزيز جودة خدماتها الطبية لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية. وينعكس هذا الأمر بوضوح من خلال ارتفاع قيمة إجمالي الأصول بنسبة 6% على أساس سنوي، وبمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 13% لفترة السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 6,615 مليون ريال سعودي بنهاية سنة 2024.

يذكر بأن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10)، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.