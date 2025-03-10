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المسند: لا تستعجلون في تخزين الملابس الشتوية

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المسند: لا تستعجلون في تخزين الملابس الشتوية

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الرياض - علي القحطاني - وجه خبير الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، نصيحتع للجميع، بشأن تخزين الملابس الشتوية بعد قدوم فصل الربيع.

وأكد المسند عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا:” عادةً يُعتبر فصل الربيع الأكثر مطرًا في نجد، يليه فصل الشتاء، ثم الخريف”.

وتابع: “يض الناس يستعجلون في تخزين ملابس الشتاء، ظنًّا منهم أن موجات البرد قد انتهت، والأفضل الانتظار حتى بداية أبريل على الأقل، فقد نتفاجأ بموجة برد عابرة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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