شكرا لمتابعة خبر عن أبشر‬⁩ تحذّر من التجاوب مع الرسائل المزيّفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تود المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” أن توضّحرصدها لرسائل نصية مزيفة بثتها أنظمة وهمية لعدد من المستفيدين تحمل اسم “Absher”، تضمنت روابطا مزيفة مجهولة المصدر.

وتهيب “أبشر” المستفيدين بضرورة تجاهل تلك الرسائل، وعدم التجاوب معها، والتأكد من الرابط الصحيح للمنصة Absher.sa عند الرغبة في تنفيذ أي خدمة؛ نظرًا لانتشار محاولات استغلال المستفيدين من خلال إرسال تلك الرسائل التي تحمل روابطا مزيفة وغير صحيحة. وتشير “أبشر” إلى اتخاذها كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الروابط والحد من انتشارها عبر كافة القنوات الرسمية المعتمدة.