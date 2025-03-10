شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يكشف تفاصيل لقاء ولي العهد بعد قرار قيادة المرأة للسيارة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن تفاصيل القرار التاريخي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة .

وخلال لقاء مع برنامج “حكاية وعد” على قناة MBC1، روى الأمير عبدالعزيز بن سعود تفاصيل لقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث قال : “طلبني سموه في جدة وأبلغني أنه اتخذ قرارًا ودُرس وتوجه للسماح بقيادة المرأة.

وواصل: سألني: كم تحتاجون كوزارة داخلية إلى الاستعداد؟ طلبت منه مهلة حتى اليوم التالي لمراجعة الفريق المختص،وبعد بحث مع قيادات الوزارة بشكل سري، وجدنا أننا نحتاج ما بين ثمانية أشهر إلى سنة لتنفيذ القرار .

وأضاف :قال لي سموه خلال ثمانية شهور تكونوا جاهزين، ثم طلب مني تقديم عرض حول ما نحتاج إليه كوزارة داخلية.

وتابع: قدمنا العرض الكامل، وحظينا بدعمه الكبير واستطعنا في الوقت المطلوب أن ننشأ المدارس لتعليم القيادة، ووضعنا وبدأت الرحلة”.