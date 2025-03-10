السعودية | المياه الوطنية تتعاقد مع (إيفي البرتغالية) لتنفيذ نظام الإيرادات بالذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقّعت شركة المياه الوطنية اتفاقية استراتيجية مع شركة إيفي للأعمال البرتغالية الرائدة في حلول كفاءة الأعمال وضمان الإيرادات، لتنفيذ نظام ضمان الإيرادات المتطور المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يهدف المشروع إلى تعزيز أداء دورة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرقابة المالية، مما يضمن تحقيق مستويات أعلى في كفاءة الأعمال من خلال توظيف أحدث تقنيات التحليل والرقمنة التي ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة، مع ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار والتميز، كما يعزز هذا التعاون معايير الكفاءة التشغيلية في قطاع توزيع المياه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

جرت مراسم توقيع العقد في مقر شركة المياه الوطنية، بحضور كل من الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس جوزيه شافيير الرئيس التنفيذي لشركة إيفي للأعمال، كما حضر مراسم التوقيع الدكتور نونو ماتياس سفير البرتغال لدى المملكة.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي لقطاع المالية والادارة العامة لضمان الإيرادات لشركة المياه الوطنية، بما يتماشى مع أهدافها واستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز الاستدامة المالية، ورؤية المملكة 2030 لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والابتكار التكنولوجي.

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