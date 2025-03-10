السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني ومشروع “كنف” في لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع سلة “إطعام” الرمضاني للعام 1446، ومشروع “كنف” للعام 2025م في الجمهورية اللبنانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وسماحة مفتي جمهورية لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة بيروت.

ويهدف مشروع “إطعام” إلى توزيع أكثر من 106 آلاف سلة غذائية على مدار العام، فيما سيتم خلال مشروع “كنف” توزيع أكثر من 22 ألف قسيمة شرائية تمكن المستفيدين من شراء الكسوة عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويستفيد من هذه المبادرة أكثر من 550 ألف فرد في جميع المحافظات اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي والكسوة في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط