شكرا لقرائتكم خبر عن 60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استقبال مكالمات ضيوف الرحمن عبر الهاتف المجاني, للرد على استفسارات وأسئلة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الحالي لعام 1446هـ.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطهرة تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) نخبة من دعاة الوزارة والمتعاونين، حيث يجري اختيارهم بدقة وعلى دراية تامة بمناسك العمرة وفق الكتاب والسنة مع توفر مترجمين بلغات عالمية، ويزيد عددهم عن 60 داعية ومترجم يتحدثون بعشر لغات عالمية، حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة طيلة الشهر الفصيل إلى جانب تفعيل خدمة الرد الآلي.





واستقبل الهاتف المجاني مكالمات من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام الذين قدموا لأداء مناسك العمرة وتم الإجابة على أسئلتهم التي تتعلق بمناسك العمرة وأحكام شهر رمضان والزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات, كما تم تفعيل خدمة الاتصال المرئي من خلال أجهزة الآيباد التي تتيح لضيوف الرحمن طرح أسئلتهم والإجابة عليها من قبل الدعاة في إطار استخدام الوزارة التقنية الحديثة والاستفادة منها في خدمة ضيوف الرحمن،

يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.

تفعيل الاتصال المرئي