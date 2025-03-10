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مدير عام الدفاع المدني يتفقّد الخطط في العاصمة المقدسة لشهر رمضان

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

مدير عام الدفاع المدني يتفقّد الخطط في العاصمة المقدسة لشهر رمضان

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الدمام - شريف احمد - تفقّد مدير عام الدفاع المدني اللّواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، الخطط الميدانية للدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان لعام 1446هـ، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن.
وشملت الجولة الاطلاع على تجهيزات فرق الإشراف الوقائي، وقوة دعم الحرم، وقوة الإسناد البشري والآلي، والآليات الميدانية، ومركز التحكم والتوجيه، وأنظمة المراقبة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، وفرق التدخل السريع والمراكز الموسمية، وأعمال متطوعي الدفاع المدني في ساحات الحرم المكي الشريف.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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