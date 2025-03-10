شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الدفاع المدني يتفقّد الخطط في العاصمة المقدسة لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد مدير عام الدفاع المدني اللّواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، الخطط الميدانية للدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان لعام 1446هـ، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت الجولة الاطلاع على تجهيزات فرق الإشراف الوقائي، وقوة دعم الحرم، وقوة الإسناد البشري والآلي، والآليات الميدانية، ومركز التحكم والتوجيه، وأنظمة المراقبة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، وفرق التدخل السريع والمراكز الموسمية، وأعمال متطوعي الدفاع المدني في ساحات الحرم المكي الشريف.

