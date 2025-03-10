7358 قضية إخلاء لعقارات والعزاب أولا

بلغت عدد قضايا الإخلاء المنفذة حتى الشهر الحالي 2025 بلغت 7358 قضية إخلاء وأغلب هذه القضايا كانت لعدم الالتزام بدفع مبالغ الإيجار من قبل المستأجرين بنحو 70%، فيما تصدرت منطقة الرياض عدد قضايا الإخلاء المنفذة بـ 2513 تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2329 قضية.

خدمة التوثيق

من جهته أكد المستشار القانوني عبد الرحمن ماجد أن قضايا الإخلاء عادة ما تكون للعزاب، وذلك لتأخرهم في دفع قيمة الإيجار وتراكم المبالغ عليهم لذلك يلجأ مالك العقار لرفع قضية في محكمة التنفيذ استنادًا لعقود الإيجار التي تكون مدونة في منصة إيجار، وبالتالي يحصل على حكم إخلاء، موضحًا أن منصة إيجار أصبحت حماية لحقوق الطرفين وأبرز خدمات منصة إيجار توثيق العقود الإيجارية، وذلك بتمكين المنصة من تسجيل وتوثيق العقود السكنية والتجارية بسهولة، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف أيضًا البحث عن وسيط عقاري معتمد حيث تسهل المنصة الوصول إلى الوسطاء العقاريين المعتمدين لإتمام الإجراءات الإيجارية بشكل موثوق ومتابعة وتحصيل الدفعات، وكذلك تساعد المنصة في متابعة الدفعات الإيجارية وتسهيل آلية دفعها بسلاسة ويسر واستلام وتسليم الوحدات العقارية حيث توفر المنصة خدمة توثيق حالة الوحدة السكنية عند استلامها وتسليمها، لضمان حقوق الأطراف.

السلامة والصيانة

أشار صاحب مكتب عقار حامد الزاهر، إلى أن أسباب طلب الإخلاء عديدة منها عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار مما يدفع صاحب العقار لرفع قضية في محكمة التنفيذ طلبًا للإخلاء ودفع المبالغ المطلوبة من المستأجر، وهناك أسباب تتعلق بالسلامة والصيانة مثل تهالك العقار وعدم صلاحيته للسكن إذا كان المبنى آيلًا للسقوط أو يشكل خطرًا على السكان وعدم التزام المستأجر بالصيانة مما يؤدي إلى تدهور حالة العقار، وفي هذه الحالة يجبر المالك على طلب إخلاء العقار، وهناك طرق يتم بها التفاوض مع المالك أو المستأجر للوصول إلى حل ودي، وبعد ذلك اللجوء إلى الجهات القانونية عند الضرورة.

تأجير من الباطن

يعني الإخلاء طلب المالك من المستأجر إخلاء العقار، وتختلف الأسباب القانونية لذلك منها انتهاء مدة العقد دون تجديده أو اتفاق على تمديده وعدم دفع الإيجار لفترة محددة وفق العقد أو مخالفة شروط العقد مثل تأجير العقار من الباطن دون إذن، أو استخدامه لغرض غير متفق عليه وإلحاق ضرر بالعقار أو القيام بتعديلات غير مرخّصة واستخدام العقار لأغراض غير قانونية أو تسبب المستأجر في الإزعاج للجيران أو لحاجة المالك للعقار لسكنه الشخصي أو لأحد أقاربه، وكذلك إعادة تطوير العقار أو هدمه لغرض البناء الجديد.

قضايا الإخلاء بالمناطق

الرياض

2513

مكة المكرمة

2329

الشرقية

1129

المدينة المنورة

400

عسير

208

جازان

184

القصيم

178

تبوك

128

حائل

96

الجوف

79

نجران

60

الباحة

34

الحدود الشمالية

20