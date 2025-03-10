من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق الباحة (الباحة - بلجرشي - المندق - قلوة - بني حسن - القرى - المخواة - الحجرة - غامد الزناد - العقيق) اليوم الاثنين.
إلى ذلك، سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ2.5 ملم في منفذ سلوى بمحافظة العديد، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، حيث سجّلت النعيرية 2.2 ملم، وراس مشعاب بالخفجي 1.6 ملم، وحرس حدود منيفة بالجبيل 1.4 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 13 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت حتى التاسعة صباح أمس، هطول أمطارٍ في مناطق «الرياض، والشرقية، وعسير، وجازان، والباحة، والجوف».
كانت هذه تفاصيل خبر الضباب يعلق الدراسة بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.