الضباب يعلق الدراسة بالباحة

تسبب الضباب الكثيف الذي اجتاح سلسلة جبال السروات والمحافظات الواقعة عليها في تعليق الدراسة الجامعية والعامة والتقنية، وذلك بعد تحذيرات من المركز الوطني بتأثر منطقة الباحة بضباب كثيف يحجب الرؤية الأفقية إلى 1 كلم وأقل، مما تسبب في شلل في الحركة المروية، مما جعل المرور والجهات الأمنية والخدمية الأخرى تضع خطة للسلامة المرورية، ووضع دوريات مرابطة في عدد من المواقع والطرق الرئيسية، وتنبيه السائقين التائهين. وقد تواصل الضباب الكثيف على المنطقة حتى مساء أمس، بينما تساقطت زخات مطر على عدد من محافظات المنطقة، منها المندق والأطاولة وبلجرشي والعقيق.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق الباحة (الباحة - بلجرشي - المندق - قلوة - بني حسن - القرى - المخواة - الحجرة - غامد الزناد - العقيق) اليوم الاثنين.

إلى ذلك، سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ2.5 ملم في منفذ سلوى بمحافظة العديد، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، حيث سجّلت النعيرية 2.2 ملم، وراس مشعاب بالخفجي 1.6 ملم، وحرس حدود منيفة بالجبيل 1.4 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 13 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت حتى التاسعة صباح أمس، هطول أمطارٍ في مناطق «الرياض، والشرقية، وعسير، وجازان، والباحة، والجوف».