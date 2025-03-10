شكرا لقرائتكم خبر عن لزوار المسجد النبوي الشريف.. كيفية تقديم بلاغ إلكتروني لتحسين الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدمة تقديم البلاغات إلكترونية حول أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي، مما يساهم في تحسين التجربة والارتقاء بجودة الخدمات.

وحددت الهيئة عبر موقعها الرسمي عدة خطوات يمكن من خلالها تقديم البلاغات وهي كالتالي:

سجل الدخول عبر النفاذ الموحد (أبشر) أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك حساب، قم بتسجيل "زائر جديد" واملأ البيانات المطلوبة.

اضغط على "تسجيل بلاغ جديد".

أدخل عنوان البلاغ وأضف تفاصيله بدقة.

أرفق المستندات أو الصور الداعمة للبلاغ (إن وجدت).

اضغط على "إرسال" لتقديم البلاغ.

سيتم مراجعة البلاغ ومعالجته من قبل الإدارة المختصة، ويمكنك متابعة حالته عبر النظام.