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شكرا لقرائتكم خبر عن لزوار المسجد النبوي الشريف.. كيفية تقديم بلاغ إلكتروني لتحسين الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين خدمة تقديم البلاغات إلكترونية حول أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي، مما يساهم في تحسين التجربة والارتقاء بجودة الخدمات.
وحددت الهيئة عبر موقعها الرسمي عدة خطوات يمكن من خلالها تقديم البلاغات وهي كالتالي:
وحددت الهيئة عبر موقعها الرسمي عدة خطوات يمكن من خلالها تقديم البلاغات وهي كالتالي:
- سجل الدخول عبر النفاذ الموحد (أبشر) أو باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك حساب، قم بتسجيل "زائر جديد" واملأ البيانات المطلوبة.
- اضغط على "تسجيل بلاغ جديد".
- أدخل عنوان البلاغ وأضف تفاصيله بدقة.
- أرفق المستندات أو الصور الداعمة للبلاغ (إن وجدت).
- اضغط على "إرسال" لتقديم البلاغ.
- سيتم مراجعة البلاغ ومعالجته من قبل الإدارة المختصة، ويمكنك متابعة حالته عبر النظام.
خدمات المسجد النبوي الشريف
تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، تقديم أفضل خدماتها لقاصدي المسجد النبوي الشريف.
وتنفذ شؤون الحرمين برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.
خدمات الحرمين الشريفين للقاصدينوتعمل الهيئة يوميًا على تنظيف وتطهير المسجد النبوي 5 مرات وتبخيره 4 مرات وتجهيز 18 ألف حافظة زمزم.
30 ألف كرسي لكبار السنوتعمل الهيئة على توفير 30 ألف كرسي لكبار السن، و300 عربة متحركة في المسجد النبوي في جميع أقسامه وساحاته وتوسعاته.
يضاف إلى ذلك الاهتمام بتنظيف وصيانة 2782 دورة مياه و180 سلمًا كهربائيًا و25 مصعدًا كهربائيًا تخدم قاصدي المسجد.