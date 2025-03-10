شكرا لقرائتكم خبر عن "سندكم".. مبادرة بمستشفى بريدة المركزي لتحسين تجربة خروج المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن تجمع القصيم الصحي مبادرة "سندكم" في مستشفى بريدة المركزي، لتسريع إجراءات الخروج وتوفير الدعم الشامل قبل وبعد مغادرة المريض للمستشفى، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتحسين تجربة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عملية خروج المرضى، وضمان سلسلة إجراءات ميسرة تتماشى مع أعلى معايير الرعاية الصحية، عبر تنسيق الجهود بين مختلف الإدارات والأقسام المعنية لتقديم تجربة إنسانية ومتكاملة للمريض.

وتشمل الخدمات التي تقدمها مبادرة "سندكم" تنظيم كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة بخروج المريض، وتنسيق مواعيده المستقبلية، ومتابعة الإجازات المرضية، واستكمال النماذج والتقارير الطبية اللازمة، إضافة إلى صرف الدواء المطلوب قبل الخروج، والتنسيق مع الجهات المعنية في حال نقل المريض إلى مرافق صحية أخرى، فضلًا عن متابعة حالته بعد الخروج لضمان استمرارية الرعاية.



تجمع القصيم الصحي

ويشارك في تنفيذ المبادرة عدد من الأقسام والإدارات الحيوية، مثل شؤون المرضى، السجلات الطبية، الصيدلية، العيادات الخارجية، التمريض، الخدمة الاجتماعية، والتنسيق الطبي، وذلك في إطار تكامل العمل ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل المختلفة.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن مبادرة "سندكم" تأتي ضمن حزمة من المبادرات التطويرية التي تجسد التزامه بتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتحسين تجربة المستفيدين، بما يسهم في رفع مستوى رضا المرضى وتحقيق مستهدفات التحول الصحي.