شكرا لمتابعة خبر عن مشهد عفوي لأمير المدينة المنورة مع الشيخ الحذيفي أثناء الإفطار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الأنظار إليه بموقف عفوي مع الشيخ الدكتور علي الحذيفي.

وظهر أمير المدينة المنورة، في مقطع فيديو وهو يجلس بجوار الشيخ الحذيفي أثناء تناول الإفطار، ليقوم بتقديم التمر للشيخ الحذيفي، في مشهد عفوي يظهر تواضع الأمير.

وشارك أمير المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي الشريف، إفطارهم في رحاب المسجد النبوي.