3450 خريجة في أكاديمية القيادة الصحية

تواصل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودها في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع الصحي من خلال برامج ومبادرات نوعية، تهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة، وتوفير فرص ملهمة تسهم في تحقيق التقدم المهني لعضوات الهيئة والممارسات الصحيات.

ومكنت أكاديمية القيادة الصحية تعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية، وتأهيل الكوادر النسائية الصحية، وبلغ عدد خريجاتها 3450 خريجة بـ46% من إجمالي الخريجين للعام 2024 م.

وشهد البورد السعودي أرقامًا قياسية في التدريب، حيث بلغ عدد المتدربات 10.559 متدربة بـ47.27%. وقد احتفى حفل «أكبر صورة» بتخريج 2.556 خريجة بـ49% من إجمالي الخريجين لعام 2024، وذلك تأكيدًا للدور المتنامي للمرأة في القطاع الصحي.

وواصلت الأكاديمية الصحية اهتمامها بتأهيل الكوادر الصحية النسائية، حيث بلغ عدد خريجاتها 7.186 خريجة بـ81% خلال عام 2024 م، لتجسد بذلك اهتمام الهيئة بتأهيل الكوادر النسائية.

وتواصل الهيئة دعم عضواتها في المجال العلمي، حيث تترأس 61 عضوة اللجان والمجالس العلمية، بينما يبلغ عدد العضوات في هذه اللجان 489 عضوة، تأكيدًا لأهمية مشاركة المرأة في تطوير المعايير العلمية والمهنية.

تأتي هذه الجهود لتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يمثل برنامج «تمكين المرأة» خطوة رائدة نحو مستقبل يحتفي بالكفاءات، ويعزز دور المرأة في رسم ملامح قطاع صحي أكثر شمولية وابتكارًا.