3479 خدمة لصيانة مساجد الشرقية

حددت جمعية العناية بالمساجد في المنطقة الشرقية الجدول الزمني لمبادرة صيانة 781 مسجدًا في الأحساء على مدى 4 أعوام تحت شعار «مساجد عامرة»، موضحة أن تكلفة صيانة أول 30 مسجدًا تبلغ 2.4 مليون ريال خلال فترة شهرين، تليها 3 مراحل أخرى، بواقع 50 مسجدًا في كل مرحلة خلال شهرين.

ولفتت الجمعية إلى صيانة 600 مسجد خلال 3 أعوام، بواقع 200 مسجد في كل عام، مبينة أن المساحة الإجمالية للمساجد المستهدفة في المبادرة 1.2 مليون متر مربع في 108 أحياء بالأحساء، وسيستفيد منها 603 آلاف مستفيد.

طراز حديث

أنجزت الجمعية، منذ تأسيسها في 2021 م وحتى وقتنا الحالي، 3479 خدمة في مساجد المنطقة الشرقية، وفرش المساجد بمساحة إجمالية 37 ألفا و153 مترا مربعا بثلاثة أنواع من كثافة الغرز، مما يحافظ على راحة المصلين وجمالية المساجد أطول فترة ممكنة.

وأوضحت الجمعية أنها أنجزت بناء أول مسجد، وهو أول مسجد تم بناؤه بتنفيذ وإشراف الجمعية على مستوى جمعيات القطاع غير الربحي 100%، وفق تصميم وطراز حديث، مضيفة أن الجمعية أنجزت، في أوقات سابقة، خدمة 101 مسجد بـ656 خدمة متنوعة.

1130 مسجدًا

من جهته، أبان مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء، صالح الدقيل، أن في الأحساء أكثر من 1130 مسجدًا، وتم تسليم نحو 12 مسجدًا وجامعًا جديدًا في 2024 بتكلفة أكثر من 17 مليون ريال، وترميم أكثر من 32 مسجدًا وجامعًا بتكلفة أكثر من 3 ملايين ريال، وتم ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية تطوير 6 مساجد تاريخية في الأحساء.

14 خدمة لصيانة المساجد

1- الكهرباء والإنارة.

2- أنظمة التكييف والتبريد.

3- دورات المياه وأماكن الوضوء.

4- معالجة التشققات والتسريبات.

5- إعادة تأهيل أنظمة الصوت.

6- تجديد وتغيير الفرش بمواد عالية الجودة.

7- تنظيف وتعقيم الفرش وتعطيره.

8- توفير اللباد تحت الفرش، لضمان مزيد من الراحة والعزل الحراري.

9- توفير المكانس الكهربائية وأجهزة التنظيف.

10- تأمين أجهزة إلكترونية، مثل مكبرات الصوت وأجهزة التحكم في الصوتيات.

11- توفير برادات مياه، لضمان الماء البارد للمصلين.

12- توزيع المياه على المساجد.

13- متابعة دورية لأعمال الصيانة والتشغيل.

14- تعقيم وتنظيف المساجد.