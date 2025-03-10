شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 مساءً.. هطول أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.