شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مريضين من جلطة دماغية حادة في مستشفى الملك سعود بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة مريضين في العقدين الخامس والسادس، بعد تعرضهما لجلطة دماغية حادة أدت إلى ضعف مفاجئ في أحد الأطراف، وفقدان الإحساس، واضطراب شديد في الوعي، وصعوبة في المشي.

وذكر تجمع القصيم الصحي أنه فور وصول المريضين إلى المستشفى، أُجريت لهما الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة التشخيصية الدقيقة، التي أظهرت وجود انسداد في أحد الشرايين الرئيسية المغذية للدماغ «MCA occlusion»، مما تسبب في نقص حاد في التروية الدماغية. الجلطة الدماغية وأضاف التجمع أن الفريق الطبي المعالج قرر نقل المريضين إلى غرفة العمليات، حيث أُجريت لهما قسطرة دقيقة لسحب الجلطة الدماغية عبر تقنية الأشعة التداخلية العصبية، من خلال شريان الفخذ الأيمن، وذلك في مدة وجيزة من الإصابة، ما أدى إلى إعادة تدفق الدم إلى الدماغ دون حدوث مضاعفات، وقد تكللت العمليات بالنجاح - ولله الحمد - وتجنيبهما مشاكل ما بعد الجلطة.

ونُقل المريضان بعد ذلك إلى العناية المركزة لمتابعة حالتهما الصحية وفق الخطة العلاجية الموضوعة، وأظهرت الفحوصات تحسنًا ملحوظًا في حالتهما دون أي مضاعفات تُذكر، حيث غادرا المستشفى بصحة جيدة بعد تماثلهما للشفاء - بفضل الله -.