4000 بلاغ باشرها الهلال الأحمر بالمدينة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية، وهي الأعلى طلبًا للفرق الإسعافية، تليها حالات الغياب عن الوعي، ثم الحوادث المرورية، مؤكدا أن الفرق الإسعافية تعاملت معها بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وبيّن الزهراني أن 2088 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمة الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء بمجموع ساعات تطوعية بلغ 12291 ساعة تطوعية، مشيرًا إلى استقبال طلبات الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة.
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