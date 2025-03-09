4000 بلاغ باشرها الهلال الأحمر بالمدينة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة في إحصائياتها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بلوغ عدد المكالمات الواردة 13475 مكالمة بـ4009 بلاغات تجاوبت معها الفرق الإسعافية، وعُولج في الموقع 2246 مريضًا، بينما نُقل 1213 مريضًا، بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم، إلى المنشآت الطبية المختلفة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية، وهي الأعلى طلبًا للفرق الإسعافية، تليها حالات الغياب عن الوعي، ثم الحوادث المرورية، مؤكدا أن الفرق الإسعافية تعاملت معها بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وبيّن الزهراني أن 2088 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمة الإسعافية بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء بمجموع ساعات تطوعية بلغ 12291 ساعة تطوعية، مشيرًا إلى استقبال طلبات الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة.