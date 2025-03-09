بسطة خير مبادرة رمضانية في جدة

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمانة، محمد البقمي، بأن المبادرة التي يحتضنها حي السلامة بجوار حديقة وممشى حراء تستهدف الفئات الأشد حاجة من الرجال والنساء، والمطلقات والأرامل، حيث تتيح لهم فرصة مزاولة مهنة البيع والتجارة في مختلف الأنشطة.
وأوضح معايير قبول الطلبات في الأسر الأشد حاجة ممن يرغبون في مزاولة التجارة الموسمية بالأنشطة الغذائية والحرفية وبيع الملابس من خلال تقديم الراغبين في المشاركة طلباتهم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم يحصلون على بسطة أو عربة في موقع الفعالية، وستكون موسمية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.
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