بسطة خير مبادرة رمضانية في جدة

تطلق أمانة محافظة جدة مبادرة «بسطة خير السعودية » لتمكين الفئات من الباعة الجائلين، بدءًا من 15 حتى 30 رمضان، بهدف تحقيق أثر مجتمعي واسع النطاق في المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمانة، محمد البقمي، بأن المبادرة التي يحتضنها حي السلامة بجوار حديقة وممشى حراء تستهدف الفئات الأشد حاجة من الرجال والنساء، والمطلقات والأرامل، حيث تتيح لهم فرصة مزاولة مهنة البيع والتجارة في مختلف الأنشطة.

وأوضح معايير قبول الطلبات في الأسر الأشد حاجة ممن يرغبون في مزاولة التجارة الموسمية بالأنشطة الغذائية والحرفية وبيع الملابس من خلال تقديم الراغبين في المشاركة طلباتهم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم يحصلون على بسطة أو عربة في موقع الفعالية، وستكون موسمية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.