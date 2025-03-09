تبرعات إحسان تتجاوز 858 مليون ريال

وصلت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة عبر منصة "إحسان"، أكثر من 858 مليون ريال. وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان، لتسهيل تبرع المحسنين وضمانِ وصول التبرعات إلى مستحقيها، في إطار ما توليه قيادة المملكة من رعاية واهتمام بالعمل الخيري. ووصل إجمالي تبرعات المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" منذ إنشائها لأكثر من 10 مليارات ريال.



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