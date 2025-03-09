وزير العدل يدعو لرفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من الاستئناف

التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في الرياض اليوم، رؤساء محاكم الاستئناف. وفي بداية اللقاء قال: "إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤيته السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة".

وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.

ودعا وزير العدل إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًا. وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.