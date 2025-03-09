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طيران ناس يرفع السعة المقعدية خلال رمضان بـ 1.5 مليون مقعد للرحلات

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طيران ناس يرفع السعة المقعدية خلال رمضان بـ 1.5 مليون مقعد للرحلات

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الرياض - علي القحطاني - أعلن طيران ناس، عن استلامه لطائرة “A320neo” الجديدة الثانية خلال العام الجاري 2025، التي وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، كما أعلن الناقل الوطني عن رفع السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية خلال شهر رمضان هذا العام وطرح نحو 1.5 مليون مقعد.

وشهدت العمليات التشغيلية خلال شهر رمضان الحالي تدشين خط سير مباشر بين المدينة المنورة وكراتشي في باكستان بواقع رحلتين أسبوعيًا؛ بهدف زيادة أعداد المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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