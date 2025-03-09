شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يرفع السعة المقعدية خلال رمضان بـ 1.5 مليون مقعد للرحلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن طيران ناس، عن استلامه لطائرة “A320neo” الجديدة الثانية خلال العام الجاري 2025، التي وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، كما أعلن الناقل الوطني عن رفع السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية خلال شهر رمضان هذا العام وطرح نحو 1.5 مليون مقعد.

وشهدت العمليات التشغيلية خلال شهر رمضان الحالي تدشين خط سير مباشر بين المدينة المنورة وكراتشي في باكستان بواقع رحلتين أسبوعيًا؛ بهدف زيادة أعداد المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين.