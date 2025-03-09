شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "المرور" يكشف لـ "اليوم"عن تفاصيل خطته عند المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الخطة المرورية عند المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - كشف المقدم جمال الصاعدي، متحدث مرور منطقة المدينة المنورة، عن تفاصيل الخطة المرورية عند المسجد النبوي.وقال إن قوات أمن العمرة لشؤون المرور، شرعت في تنفيذ خطتها لإدارة الحركة المرورية لشهر رمضان الحالي والتكامل مع قيادات أمن العمرة والشركاء من الجهات الحكومية والخدمية لتيسير تنقلات زوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف بكل يسر وسهولة.وأوضح أن أبرز ملامح الخطة، تشمل، توفير كافه الإمكانات البشرية والمادية وتغطية وتأمين كافة الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى تأمين معابر المشاة وإدارة الحشود البشرية والتناغم بينها وبين حركة المشاة في كل يسر وسهولة.

تجنب الازدحام المروري

وشملت الخطة تفعيل وتشغيل حافلات النقل الترددي والمسارات التي تسلكها منها وإلى المسجد النبوي الشريف، مع استحداث مسارات مخصصه لحافلات مسارات الـ "بي آر تي"، لتجنب الازدحام المروري.كما شملت الخطة التركيز على نقاط الفرز الداخلية والخارجية، وكذلك الحافلات القادمة من الخارجية التي تقل الزوار.