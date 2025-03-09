شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة من التلاعب في إصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة تستوجب العقوبة، وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لكل من يشارك في إصدار أو استخدام تقارير طبية غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة.

وأكدت الوزارة أن الإجازات المرضية تصدر فقط من قبل الطبيب المعالج عبر منصة“صحتي”، وذلك لضمان الموثوقية في التقارير الطبية، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة التلاعب في التقارير الطبية وتعزيز النزاهة والمصداقية في القطاع الصحي، بما يضمن العدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية ويحمي حقوق المرضى وجهات العمل.