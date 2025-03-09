شكرا لمتابعة خبر عن شبان يتعاونون لتوصيل وجبات الإفطار للأسر المتعففة بالجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل شبان في منطقة الجوف تنفيذ مبادرتهم الاجتماعية التي أطلقوها منذ 11 عاما لتقديم وجبات إفطار للأسر المتعففة.

وأفاد محمد نايف، قائد مبادرة أصحاب نايف، أن المبادرة قائمة منذ 11 سنة ومختصة بإعداد الوجبات الصائمين من الأسر المتعففة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأشار أن المبادرة يوجد بها متطوعين وكل متطوع مسؤول عن توصيل الوجبات إلى الأسر المتعففة بها، حيث يبلغ إجمالي عدد الوجبات أكثر من 400 وجبة.

ونوه أن الوجبات التي يعدوها مكونة من رز وفراخ والشوربة، منوها بأن المبادرة قائمة على عطاء أهل الجوف.