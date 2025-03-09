شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر: أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة.

كما تشمل محافظات, القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والمخواة, والعقيق, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً. حالة الطقس اليوم سبق وأعلن مركز الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما يتوقع هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.