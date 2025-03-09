شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تفتتح أربعة مساجد ذكية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة مع بداية شهر رمضان المبارك, أربعة مساجد ذكية لخدمة أهالي وزوار المدينة المنورة.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة أسامة المدخلي أن المساجد الجديدة بدأت باستقبال المصلين من أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك وهي مسجد دار النعيم في مخطط الملك فهد بسعة 450 مصليًا، ومسجد "دار المتقين" في حي العزيزية وبسعة 350 مصليًا، ومسجد "المقام الأمين" في حي الحمراء وبسعة 450 مصليًا، ومسجد "الأخيار" في حي البدراني وبسعة 450 مصليًا. طراز معماري حديث

بين أن جميع مرافق المساجد الأربعة بنية على أحدث طراز، وروعيت جميع الجوانب الفنية والهندسية فيها، من الطراز المعماري الحديث، وتجهيزها بالفرش وتهيئتها بكافة الخدمات ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة أن افتتاح هذه المساجد يأتي نظرًا لما توليه الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من عناية كبيرة واهتمام لبيوت الله وخدمة للإسلام والمسلمين في كل المجالات.

يذكر أن هذه المساجد بُنيت بالتعاون مع جمعية عمارة بيوت الله وفق أحدث المواصفات في التقنية الحديثة للإضاءة والصوتيات والتكييف وتطبيق المياه الرمادية ووفق معايير عالية باستخدام أرقى وأجود المواد التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية في كود بناء المساجد.