جدة تتألق بفعاليات رمضانية ممتعة خلال شهر مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتألق مدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي تأتي ضمن شتاء السعودية، وتمتزج فيها الأصالة والمعاصرة بالتجارب الرمضانية الفريدة وسط أجواء روحانية مميزة تعكس غنى التراث وكرم الضيافة السعودي.

وتحتضن عروس البحر الأحمر خلال شهر رمضان، المركاز، الوجهة المميزة الأشهر والخيمة الرمضانية الفاخرة التي تأتي بتصميم عصري وديكورات راقية وتضم بوفيه مأكولات سعودية وعالمية للإفطار والسحور ومنطقة لاونج بمشروبات ساخنة وباردة وقائمة طعام خاصة وتستمر حتى 31 مارس.

ولزيارة لا تُنسى وسط الفنون، يمكن زيارة بينالي الفنون الإسلامية الذي يستمر حتى 25 مايو، بنسخته الثانية والذي يحتفي بالفنون الإسلامية ويتيح فرصة فريدة للتأمل واستكشاف هذا النوع من الفنون في أجواء ممتعة.

وفي البحر تتجسد المتعة، حيث أرويا كروز والإبحار على متن أول كروز بخط رحلات بحرية عربية مصممة خصيصًا لتعكس الضيافة العربية الأصيلة، وهي تقدم خلال الشهر المبارك العديد من التجارب الفريدة والفعاليات الرمضانية المتنوعة لضيوفها.

أما نادي جدة لليخوت والمارينا، سيكون زواره على موعد مع الإطلالات الرائعة على البحر الأحمر وتذوق ألذ المأكولات والمشروبات من مختلف المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية وقضاء أوقات ممتعة في المكان.

وفي جدة البلد، يمكن زيارة البيوت التاريخية ومنطقة المطاعم والمقاهي الفريدة التي تجمع بين الأصالة والحداثة وتقدم إفطارًا وسحورًا مميزين يعكسان روحانية رمضان في بيئة مريحة وجذابة للاستمتاع بالأجواء الأصيلة.

كذلك تأتي بسطات البلد بعدة مناطق مخصصة للأطعمة المميزة لتقديم تجربة فريدة للزوار تجمع بين الأطباق الرمضانية التقليدية وتم تصميم عدة مناطق لتكون وجهة للذواقة ومحبي المأكولات في أجواء تعكس روح الشهر الكريم.

“رمضان في السعودية.. لحظات لا تُنسى تنتظرك”.

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