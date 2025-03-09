شكرا لمتابعة خبر عن موجة باردة تؤثر على المنطقة الوسطى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من موجة باردة تضرب المنطقة الوسطى ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار الأجواء الباردة لعدة أيام.

وأشار إلى أن الكتلة الهوائية الباردة ستؤثر على عدة مناطق، متسببةً في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط نشاط للرياح الباردة التي قد تزيد الإحساس بالبرودة.