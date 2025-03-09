شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة التاسعة مساء اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة التاسعة مساء اليوم الأحد .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع إن شاء الله استمرار الحالة الممطرة التاسعة‬⁩ 1446هـ مساء اليوم الأحد 9 رمضان، بأمطار من متوسطة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الشرقية، و الوسطى والشمالية والجنوبية الغربية تمتد لقطر واليمن.”

وكان المركز الوطني للأرصاد أطلق، تحذيرًا من موجة باردة تضرب المنطقة الوسطى ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وأوضح المركز، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار الأجواء الباردة لعدة أيام.