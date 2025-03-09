شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، أن أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس.

وقال عبدالله العصيمي، أن “أمطار فصل الربيع وتسمى المراويح أو السرايات بسبب تركيزها فترات بعد الظهر والمساء غالبا تبدأ 20 مارس وتستمر أبريل ومايو”.

وأضاف: “توقعاتها هذا العام أقل من المعدل استثناء المرتفعات وشرقها.. ولوحظ أن سنوات اللانينا الأولى بعد النينو تكون ضعيفة خلال الربيع ماعدا المرتفعات وان شاء الله يكون الواقع مختلف هذا العام”.