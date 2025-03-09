اخبار السعوديه

العصيمي: أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس

0 نشر
0 تبليغ

  • العصيمي: أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس 1/3
  • العصيمي: أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس 2/3
  • العصيمي: أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، أن أمطار المراويح والسرايات تبدأ 20 مارس.

وقال عبدالله العصيمي، أن “أمطار فصل الربيع وتسمى المراويح أو السرايات بسبب تركيزها فترات بعد الظهر والمساء غالبا تبدأ 20 مارس وتستمر أبريل ومايو”.

وأضاف: “توقعاتها هذا العام أقل من المعدل استثناء المرتفعات وشرقها.. ولوحظ أن سنوات اللانينا الأولى بعد النينو تكون ضعيفة خلال الربيع ماعدا المرتفعات وان شاء الله يكون الواقع مختلف هذا العام”.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا