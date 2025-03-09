شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة كعب بن مالك بمحافظة خميس مشيط, وللنساء في متوسطة الرونة للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في ثانوية عثمان بن عفان بمحافظة النماص لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للرجال والنساء في برج العبدالكريم بمحافظة الخبر، وللرجال في ابتدائية عبدالرحمن بن عوف بالخبر، ويوم الثلاثاء في متوسطة حي الجسر بالخبر، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مدراس السلام الأهلية بالخبر لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم في منطقة الباحة، خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة ثانوية جرب بمحافظة العقيق لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.