شكرا لمتابعة خبر عن العديد تسجل أعلى كمية هطول أمطار ضمن 6 مناطق بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (2.5) ملم في منفذ سلوى بمحافظة العديد، وذلك ضمن (6) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت النعيرية (2.2) ملم، وراس مشعاب بالخفجي (1.6) ملم، وحرس حدود منيفة بالجبيل (1.4) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (13) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 8 مارس وحتى التاسعة صباح الأحد 9 مارس 202م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، والشرقية، وعسير، وجازان، والباحة، والجوف).

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الجوف (2.2) ملم في سكاكا، وتسجيل منطقة الباحة (2.0) ملم في بني حسن بالمندق، و(1.2) ملم في الباحة، وتسجيل عسير (1.0) ملم في النماص، فيما سجّلت جازان (0.8) ملم في فرسان، وسجّلت الدوادمي بمنطقة الرياض (0.7) ملم في السر، و(0.6) ملم في الحفيرة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

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