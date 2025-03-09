71 ألف موهوب بالمدارس والرياض والشرقية أولا

استنفرت وزارة التعليم في المملكة، جهودها في صقل وتنمية مواهب الطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة عبر الإدارات التعليمية، إذ سجلت أعداد الموهوبين 71.002 ألف موهوب، وفاقت الطالبات الموهوبات، الطلاب الموهوبين بـ54% موهوبات طالبات مقابل 46% موهوبون طلاب، في وقت تصدرت منطقة الرياض تصنيف الموهوبين كأكثر مناطق المملكة بـ24%.

مواهب استثنائية

كشف تقرير وزارة التعليم للعام الماضي، الطلاب المصنفين كموهوبين في المملكة، حيث بلغ إجمالي الموهوبين 71.002 ألف موهوب، منهم 66.254 ألف تصنيف موهوب بـ93%، و4748 تصنيف موهبة استثنائية بـ7%، وبلغ موهوبون بنين 32.673 ألف موهوب بـ46%، مقابل 38.329 موهوبة بنات بـ54%.

%24 الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الطلاب المصنفين كموهوبين على مستوى إدارات التعليم، حيث بلغ إجمالي الموهوبين 16.715 ألف موهوب بـ24%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 14.727 ألف موهوب بـ21%، وجاءت جدة ثالثًا بإجمالي 10.102 موهوب بـ14%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 5320 موهوبًا بـ7.49%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 5133 موهوبًا بـ7%.

موهوبون بنين

تصدرت المنطقة الشرقية الموهوبون البنين، كأكثر مناطق المملكة موهوبين بنين، حيث بلغ إجمالي الموهوبين البنين 7325 موهوبًا بـ22%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 6935 موهوبًا بـ21%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 4755 موهوبًا بـ15%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 2655 موهوبًا بـ8%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 2449 موهوبًا بـ7%.

موهوبات بنات

سجلت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة موهوبات بنات، حيث بلغ إجمالي موهوبات بنات 9780 موهوبة بـ26%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 7402 موهوبة بـ19%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 5347 موهوبة بـ14%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 2871 موهوبة بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 2478 موهوبة بِـ6.46%.

موهبة استثنائية

سيطرت المنطقة الشرقية على تصنيف موهبة استثنائية، حيث بلغ إجمالي المواهب الاستثنائية 1080 موهبة استثنائية بـ23%، وحلت منطقة الرياض ثانيًا، بإجمالي 1024 موهبة استثنائية بـ22%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 775 موهبة استثنائية بـ16%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 430 موهبة استثنائية بـ9%، والأحساء خامسًا، بإجمالي 347 موهبة استثنائية بـ7.30%.

موهوبون وموهوبات

71 ألف موهوب في التعليم

%54 موهوبات بنات

%46 موهوبون بنين

66 ألف تصنيف موهوب

%7 تصنيف موهبة استثنائية

الرياض الأكثر مواهب

الشرقية تتصدر الموهبة الاستثنائية

أكثر المناطق موهوبون:

الرياض: 24%

الشرقية: 21%

جدة: 14%

مكة المكرمة: 7.49%

المدينة المنورة: 7%

الأكثر موهوبون بنين:

الشرقية: 22%

الرياض: 21%

جدة: 15%

المدينة المنورة: 8%

مكة المكرمة: 7%

الأكثر تصنيف موهبة استثنائية:

الشرقية: 23%

الرياض: 22%

جدة: 16%

القصيم: 9%

الأحساء: 7.30%

الأكثر موهوبات بنات:

الرياض: 26%

الشرقية: 19%

جدة: 14%

مكة المكرمة: 7%

المدينة المنورة: 6.46%