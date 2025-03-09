السعودية | سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إريتريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رسالة خطية من فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، خلال استقباله لمعالي وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الإفريقية صقر القرشي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط