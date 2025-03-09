السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في تنزانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في تنزانيا، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في الثالث من رمضان 1446هـ، في العاصمة التنزانية دار السلام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة يحيى بن أحمد عكيش، ونائب مفتي جمهورية تنزانيا الشيخ حسن شيزنقى، وعددٍ من الشخصيات الإسلامية بتنزانيا.

وبلغ عدد المستفيدين من توزيع التمور 150 ألف مستفيد، بتوزيع 15000 كيلو من التمور الفاخرة، وعدد المستفيدين من برنامج تفطير الصائمين 4500 مستفيدٍ.

وألقى السفير يحيى عكيش كلمة رفع من خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يبذلانه من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين.

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